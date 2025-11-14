Il catanese Fabrizio Nicoletti è il nuovo ambasciatore italiano in Argentina

Catania – È il catanese Fabrizio Nicoletti il nuovo ambasciatore d’Italia a Buenos Aires: lo ha reso noto la Farnesina.

Nato a Catania il 3 aprile 1964, si laurea in scienze politiche all’Università “Luiss” di Roma nel 1988. In seguito all’esame di concorso, entra nella carriera diplomatica il 13 febbraio 1989.

Nel 2021 Nicoletti è statyo ambasciatore a Panama, con accreditamento anche a Basseterre (St Kitts and Nevis), Port au Prince (Haiti), Saint John’s (Antigua e Barbuda), Bridgetown (Barbados), Roseau (Dominica), St Georges (Grenada), Georgetown (Guyana), Castries (St. Lucia), Kingstown (St Vincent e Grenadine), Port of Spain (Trinidad e Tobago) e anche presso la Asc (Associazione degli Stati Caraibici), la Caricom (Caribbean Community) e il Cariforum (Caribbean Forum). Nel 2025 è stato nominato ambasciatore d’Italia in Argentina.

Sposato dal 1992 con Martina Maione, ha due figli.

