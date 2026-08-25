Il celebre egittologo Zahi Hawass a Catania

Catania -Il Palazzo della Cultura di Catania oggi ospiterà Zahi Hawass, archeologo ed egittologo egiziano tra i più conosciuti al mondo. Il suo inconfondibile cappello è diventato negli anni un vero e proprio simbolo, accompagnandolo in scavi, esplorazioni e apparizioni televisive che hanno contribuito ad avvicinare milioni di persone ai misteri della civiltà dei faraoni.

“L’uomo con il cappello” è anche il titolo della biografia di Zahi Hawass nella quale il celebre archeologo ripercorre la propria vita. Dal libro è stato tratto l’omonimo documentario. L’appuntamento catanese rappresenterà quindi un’occasione per conoscerlo, a partire dalle 17.30 nel salone Concetto Marchesi.

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