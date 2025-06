Ragusa – Il Centro Commerciale Ibleo ospita “The Breakfast Club” per un esclusivo Meet&Greet: appuntamento sabato 21 giugno 2025. Il Centro Commerciale Ibleo è lieto di annunciare un imperdibile appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di social media e alle nuove generazioni. Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 17:30, nella piazza interna lato Ragusa, del centro commerciale, si terrà il firmacopie del gruppo “The Breakfast Club”, il collettivo di giovani content creator italiani tra i più seguiti su TikTok e altre piattaforme social. Un’occasione unica per incontrare dal vivo i propri beniamini, scattare una foto ricordo, ricevere autografi e trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento, dell’energia e della condivisione.

Per accedere al palco è necessario possedere una copia del loro libro. Presso la libreria Ubik di Ragusa Ibla, che sarà comunque presente presso il Centro in occasione dell’evento, è possibile acquistare il libro e ricevere contestualmente un pass prioritario che garantisce un accesso più rapido all’area firmacopie.

“The Breakfast Club” è diventato un vero e proprio fenomeno tra gli adolescenti grazie ai suoi video virali, sketch ironici e contenuti originali che raccontano con freschezza e spontaneità la quotidianità della Generazione Z. Il Centro Commerciale Ibleo, sempre attento a proporre eventi in linea con le passioni del suo pubblico, invita famiglie, ragazzi e fan di tutte le età a non perdere questa opportunità. Ingresso libero e gratuito per assistere all’evento. Accesso al palco riservato a chi possiede il libro.

Per restare aggiornati su questo e tutti gli eventi in programma c’è il sito www.centroibleo.it.

