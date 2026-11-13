Il ciclone Charles si sposta al Centro Sud

Nel weekend il fronte collegato al ciclone Charles, che ha portato condizioni di intenso maltempo su alcune regioni si sposterà verso sud, ormai indebolito.

Il ciclone Charles si sposta

Sarà in grado di dar luogo a qualche pioggia sparsa sulle regioni del Sud peninsulare, mentre al Centro-Nord il temporaneo rinforzo dell’anticiclone favorirà una pausa più stabile. Le temperature tuttavia subiranno una flessione, proprio per l’ingresso delle correnti più fredde dalle alte latitudini europee.

La tregua, poi la perturbazione

La tregua durerà poco, poiché dall’Atlantico una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia, determinando un rapido peggioramento domenica con piogge e temporali in veloce spostamento da ovest verso est e con maggior coinvolgimento delle nostre regioni centro-meridionali.

Le previsioni per sabato

Al Nord nubi irregolari al Nordovest, in aumento entro la serata sulle Alpi con debole neve dai 1600m sui confini francesi e qualche pioggia sull’estremo Ponente Ligure; sulle altre regioni tempo più soleggiato. Al Centro nubi irregolari su basso Lazio e Abruzzo con qualche residuo piovasco, altrove più soleggiato. In serata nubi in aumento sull’alta Toscana. Al Sud addensamenti e qualche pioggia sparsa e intermittente sulle regioni peninsulari, più frequente al mattino su Campania interna e Calabria tirrenica, più soleggiato e asciutto sulle isole maggiori. Temperature in generale diminuzione. Venti moderati tra nordest e nordovest.

Le previsioni per domenica

Al Nord nuvolosità irregolare, in intensificazione in serata su Nordovest ed Emilia Romagna con qualche pioggia più frequente su Liguria; deboli nevicate in arrivo sulle Alpi occidentali dai 1600m. Al Centro piogge e temporali in avvio di giornata su regioni tirreniche, Umbria e Marche, più frequenti sul Lazio, in rapida estensione all’Abruzzo. Dal pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione, ma in serata nuove piogge in arrivo sull’alta Toscana. Al Sud peggiora sin da inizio giornata sulla Campania, con piogge e temporali in intensificazione e in rapida estensione a Lucania, Puglia e alta Calabria. Più soleggiato su Calabria ionica e Sicilia. In Sardegna inizialmente instabile con qualche rovescio, in attenuazione in giornata con parziali schiarite. Temperature senza grandi variazioni. Venti in rinforzo tra sudovest e sudest.

Le previsioni per domenica

Al Nord nuvolosità irregolare, in intensificazione in serata su Nordovest ed Emilia Romagna con qualche pioggia più frequente su Liguria; deboli nevicate in arrivo sulle Alpi occidentali dai 1600m. Al Centro piogge e temporali in avvio di giornata su regioni tirreniche, Umbria e Marche, più frequenti sul Lazio, in rapida estensione all’Abruzzo. Dal pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione, ma in serata nuove piogge in arrivo sull’alta Toscana. Al Sud peggiora sin da inizio giornata sulla Campania, con piogge e temporali in intensificazione e in rapida estensione a Lucania, Puglia e alta Calabria. Più soleggiato su Calabria ionica e Sicilia. In Sardegna inizialmente instabile con qualche rovescio, in attenuazione in giornata con parziali schiarite. Temperature senza grandi variazioni. Venti in rinforzo tra sudovest e sudest.

Il nuovo peggioramento La porta dell’Atlantico rimarrà spalancata e a breve distanza dovrebbe giungere una nuova perturbazione, responsabile di un peggioramento martedì al Nord e sulle regioni centro-settentrionali tirreniche, con un altro carico di piogge e rovesci, in un contesto sempre ventoso. Meno coinvolte fino ad ora le regioni meridionali, con clima anche piuttosto mite. Il peggioramento potrebbe però raggiungere il basso Tirreno nella giornata di mercoledì, mentre sul resto d’Italia le condizioni si manterrebbero più stabili e soleggiate. Anche nella seconda parte della settimana, infatti, altri fronti transiterebbero sulla nostra penisola, interessando soprattutto il Nord e le regioni tirreniche, con ulteriori occasioni per nevicate sulle Alpi. Questa rimane al momento l’evoluzione più probabile, anche se la distanza temporale impone ancora cautela e saranno necessari ulteriori aggiornamenti modellistici per confermarne tempi e modalità.

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