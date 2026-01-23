Condividi "Il ciclone devasta la Casa Gialla sul Molo a Sampieri. Un bambino aveva scritto: “Il mare oggi ha troppe onde”" sui social

Scicli – Il ciclone del 20 gennaio ha spazzato via molte cose a Sampieri. Ha anche devastato la Casa Gialla sul Molo, il luogo in cui una sessantina di bambini e ragazzi vanno a fare i compiti. La Casa Gialla non è un banale doposcuola gratuito, è il luogo in cui a Sampieri ci si incontra, si sta insieme, si fa comunità.

I mobili, i libri, molte utilità che servivano per studiare sono andate al macero. È sopravvissuto un quaderno, dove un bambino aveva scritto: “Il mare oggi ha troppe onde”.

Per aiutare la Casa Gialla sul Molo basta andare al link qui sotto e fare ognuno la propria parte:

https://labcasagiallasulmoloaps.org/sostienici-e-dona-ora/

