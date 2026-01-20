Il ciclone Harry distrugge parte dello chalet Laola Beach a Marina di Ragusa. VIDEO

Una violenta mareggiata
di Redazione
Ragusa – La violenta mareggiata dovuta al cilone Harry ha seriamente danneggiato lo chalet Laola Beach a Marina di Ragusa.
IL VIDEO:
A Ispica scuole ed edifici pubblici saranno riaperti.
Le onde del mare impetuose e implacabili.