La Sicilia, da sola, contribuisce in modo decisivo al bilancio del Mezzogiorno, che conta 827 criticità, a fronte delle 1.237 del Nord e delle 625 del Centro. Colpisce, più del dato aggregato, la rapidità con cui si è consumata questa escalation: se nel 2015 gli episodi dannosi erano appena 6, nel 2025 sono saliti a 45 in un solo anno.

Un’accelerazione verticale che trova un parallelo soltanto in alcuni contesti alpini, come il Friuli-Venezia Giulia, passato da zero a 14 eventi. Le cicatrici sul territorio si riaprono a ogni stagione, tra alluvioni e siccità estreme. Nel gennaio 2026, il Ciclone Harry ha messo a nudo la fragilità strutturale di coste e infrastrutture, colpendo la Sicilia insieme a Sardegna e Calabria: in 72 ore sono caduti oltre 600 millimetri di pioggia, con venti oltre i 100 chilometri orari e onde fino a 9 metri. Le mareggiate hanno devastato lungomari, sommerso attività commerciali e asportato tratti di strade e della ferrovia ionica, lasciando voragini e allagamenti; il conto per l’Italia ha superato il miliardo di euro.

Pochi mesi dopo, l’incubo si è ribaltato sul fronte termico: l’estate 2026, segnata da cinque ondate di calore in Europa occidentale, ha registrato a giugno picchi inediti, con il termometro fino a 46,5 °C a Noto. Ad agosto, le temperature medie in Sicilia sono risultate superiori di 2,9 °C rispetto all’anno precedente, causando un’impennata della domanda energetica: consumi elettrici in aumento del 25%, ben oltre la già elevata media nazionale del +16,5% rilevata da Terna.

L’impatto di questa morsa climatica si riflette con forza nei centri urbani, in cima alla graduatoria delle città più colpite. Dietro le grandi metropoli del Centro-Nord — Roma con 103 eventi, Genova con 42 e Milano con 41 — emergono i capoluoghi siciliani: Palermo è la quarta città italiana con 36 episodi dal 2015 al 2026, seguita a breve distanza da Agrigento con 30; Catania ne totalizza 15, in linea con Torino e davanti a diverse realtà settentrionali. Nel Mezzogiorno, solo Bari (33) e Napoli (21) tengono il passo.

La crisi non risparmia l’economia reale e ridefinisce persino il paesaggio agrario: l’aumento delle temperature e i lunghi periodi siccitosi spingono colture identitarie come olivo e vite a salire di quota alla ricerca di fasce climatiche più miti, mentre lungo le pianure e le coste di Sicilia e Calabria attecchiscono stabilmente specie tropicali come mango, avocado e banane. Di fronte a questa escalation, la rotta obbligata è l’adattamento concreto e la prevenzione urbana.

Emblematico l’intervento di Siracusa in Piazza Adda, finanziato con 663 mila euro: da parcheggio esposto è stata ricavata un’area alberata con ombreggiamento naturale, affiancata da un sistema di raccolta e riuso delle acque piovane. Una misura che rafforza la resilienza cittadina sia contro le ondate di calore sia durante i nubifragi. È un tassello virtuoso, ma non sufficiente: la sicurezza della Sicilia non è più rinviabile e impone interventi strutturali e diffusi, prima che la prossima tempesta o la prossima estate da record tornino a presentare il conto.