Il Ciclone Harry ha devastato i siti archeologici di Caucana, Torre di Mezzo e Camarina

Sono aree transennate e a rischio crollo

Santa Croce Camerina – Il ciclone Harry ha danneggiato seriamente i siti archeologici di Caucana Torre di Mezzo e Camarina, nel litorale ragusano. La forza del mare e del vento hanno fatto a brandelli le due aree antiche oggi transennate e a rischio crollo. Nell’antica città portuale di Caucana, frazione di Santa Croce Camerina, l’insediamento tardo-antico bizantino sul lungomare Anticaglie non esiste quasi più.

I preziosi resti della città del IV-V secolo dopo Cristo si snodano tra le case di villeggiatura di contrada Casuzze e, appunto, sul lungomare di Anticaglie, dove un tempo si trovavano le strutture portuali. Vincolata da Paolo Orsi e scavata nella metà del Novecento, l’area è sempre stata fruita a singhiozzo.

Il soprintendente di Ragusa, Antonino De Marco, ha inviato un dossier che testimonia il crollo dell’area archeologica al dirigente della Protezione civile, Salvo Cocina.

