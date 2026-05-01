Il cielo di maggio 2026, arriva la rara Luna Blu

Due lune piene: una il primo giorno del mese, l’altra l’ultimo. Maggio 2026 è un mese particolare e senz’altro interessante dal punto di vista astronomico. Come riporta il sito Starwalk, questo mese si apre infatti con la suggestiva Luna dei Fiori, si chiude con una rara Luna Blu. Nel mezzo, permetterà di assistere al raggruppamento di Venere, Giove e la Luna nei Gemelli: uno dei migliori sciami meteorici dell’anno.

Gli eventi astronomici di maggio

1 maggio, Luna piena dei Fiori: maggio si apre con questa luna piena, quella dei Fiori. Sarà anche una Microluna, quindi potrebbe apparire più piccola di una normale Luna piena. Questa luna è chiamata così, tradizionalmente, in omaggio al mese che la ospita, quello in cui la natura sboccia e diventa rigogliosa, riempiendosi di colore. Il termine “Luna dei Fiori” è legato ai nativi americani: per loro, maggio è il periodo culmine in cui i fiori sbocciano e la natura fiorisce.

maggio si apre con questa luna piena, quella dei Fiori. Sarà anche una Microluna, quindi potrebbe apparire più piccola di una normale Luna piena. Questa luna è chiamata così, tradizionalmente, in omaggio al mese che la ospita, quello in cui la natura sboccia e diventa rigogliosa, riempiendosi di colore. Il termine “Luna dei Fiori” è legato ai nativi americani: per loro, maggio è il periodo culmine in cui i fiori sbocciano e la natura fiorisce. 6 maggio, picco dello sciame meteorico delle Eta Aquaridi: uno dei maggiori sciami meteorici dell’anno nell’emisfero australe raggiungerà il 6 maggio la sua massima attività, con fino a 50 meteore all’ora nel cielo.

uno dei maggiori sciami meteorici dell’anno nell’emisfero australe raggiungerà il 6 maggio la sua massima attività, con fino a 50 meteore all’ora nel cielo. 20 maggio, Venere, Giove e la Luna nei Gemelli: in questa giornata la sottile falce di Luna crescente si unirà a Venere e Giove nei Gemelli. Venere si troverà anche vicino all’ammasso aperto M35, rendendo questa zona del cielo particolarmente interessante in termini di esplorazione.

in questa giornata la sottile falce di Luna crescente si unirà a Venere e Giove nei Gemelli. Venere si troverà anche vicino all’ammasso aperto M35, rendendo questa zona del cielo particolarmente interessante in termini di esplorazione. 31 maggio, Luna piena Blu: il mese di maggio si conclude infine con una rara Luna Blu, la seconda Luna piena in un solo mese. Questa Luna piena sarà anche la più piccola di tutto il 2026.

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