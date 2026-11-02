Scicli – Da un pezzo la città di Scicli ha preso coscienza e guarda al suo cimitero non più solo come a un luogo della memoria, ma anche come a un luogo d’arte.

Il cimitero monumentale, espressione di una sensibilità civica non indifferente, ha saputo coniugare negli anni dolore ed estetica, bellezza e armonia.

Sì, perché anche la morte a Scicli ha avuto una sua dimensione artistica e culturale.

Ma appartiene ormai al passato quella riflessione teologico-mistica che ha partorito veri e propri capolavori di architettura nel luogo più sacro e ultimo della vita.

Il cimitero monumentale di Scicli guarda all’antico colle San Matteo – sul quale la storia della città si è sedimentata nei secoli – e al Duomo ieratico e gesuitico che aprì, prima ancora che il cimitero esistesse, le sue cripte ai morti di colera; respira la polvere del tempo in una continuità che non è mai stata percepita come un prosaico divenire.

Non esiste tuttavia solo un unico cimitero a Scicli.

Esistono, o forse sarebbe più corretto dire esistevano, tanti cimiteri all’interno dello stesso Camposanto. Come il cimitero dei tisici, smantellato decenni fa all’ingresso principale per fare posto a nuove cappelle, o l’area contigua sacrificata solo qualche anno fa per far sorgere antiestetici loculi di cemento armato; eppure il Comune aveva già acquisito terreni limitrofi per garantire un’espansione pacifica e rispetto per le preesistenze.

E poi è esistito, e in piccolissima parte ancora resiste, il cimitero dei poveri, ubicato all’ombra della cappella Penna e delle altre sfarzose tombe gentilizie.

Su questo voglio soffermarmi perché, sono certo, è il meno conosciuto.

Il cimitero dei poveri era fatto di sepolcri contraddistinti da una piccola mattonella di ceramica azzurrina recante un numero romano. Qualcuno più pietoso aveva conficcato su qualche tumulo una croce di ferro. Non un nome o una dedica che raccontasse la vita del defunto, solo un numero di posizione e un tempo misurato, oltre il quale i poveri resti sarebbero stati riesumati e mandati alla fossa comune.

Queste erano le tombe di chi non aveva posseduto altro nella sua parabola terrena se non la vita. Le tombe dei poveri più poveri, nella notte d’Ognissanti, s’illuminavano di piccole lampe fatte con un bicchiere di vetro e uno stoppino sospeso su un’emulsione di olio d’oliva e lacrime. Due cladodi di fichi d’india riparavano la lampa a capannuccia: avevano il pietoso compito di difendere dal vento e dalla pioggia un dolore che ancora ardeva e consumava, più della stessa miseria.

Mani pietose, nei giorni precedenti, avevano ritagliato fiori e foglie di carta, ornamenti montati su stampelle di canne conficcate nella terra nuda da chi poteva solo spendere pochissimi spiccioli – – qualche volta risparmiandoli persino sul pane -, mentre il tempo autunnale e bizzarro non avrebbe tardato a scolorire di pioggia anche la pena che lì li aveva deposti.

Il cimitero dei poveri più poveri ha accolto in passato i corpi di chi ha fatto grande una città con il lavoro delle proprie braccia, di chi ci ha lasciato un’eredità magnifica che non abbiamo saputo difendere o amministrare, e ancora svendiamo ogni giorno come un antico mobile senza storia.

Chissà se uno degli angeli che adornano le magnifiche sepolture del cimitero monumentale, prima di spiccare il volo verso un ignoto cielo, d’un tratto volgerà lo sguardo anche verso questi poveri tumuli, per la pietà cristiana del ricordo?

© Tutti i diritti riservati all’Autore. Divieto di riproduzione parziale o totale.

© Riproduzione riservata