Il cinema a Modica è nei quartieri

Dal 4 settembre, e per tutti i giovedì del mese, torna l’evento di Modicaltra che porta il cinema nei quartieri e nelle zone periferiche di Modica

Modica – In un periodo infelice per il centro storico di Modica, provato dalla chiusura di attività storiche e dal progressivo spostamento dei residenti, la quarta edizione della rassegna Cinema di Quartiere organizzata da Modicaltra torna ogni giovedì di settembre. Una “lanterna” sui luoghi dimenticati e uno stimolo a immaginare e disegnare insieme un futuro di comunità condivisa nel cuore di una città bella e viva.

È questo il messaggio espresso anche nell’immagine scelta per l’edizione 2025, opera di Angelo Ruta, illustratore modicano celebre, tra l’altro, per le sue prestigiose pubblicazioni sul Corriere della sera.

Per chi ha a cuore Modica e ama il cinema, quindi, l’appuntamento è ogni giovedì di settembre, alle ore 21. L’evento negli anni passati ha visto una partecipazione sempre crescente sia per la qualità dei titoli proposti sia per la voglia di riscoprire angoli poco conosciuti di Modica in un’atmosfera di convivialità.

Le zone su cui si accenderanno i riflettori saranno la Vignazza, la zona di Santa Chiara al confine tra Modica alta e Modica bassa e la parte urbana di San Francesco la Cava.

I titoli sono tutti incentrati sul senso di comunità e di appartenenza e sono accompagnati da una breve riflessione, anche con il contributo di ospiti come l’illustratrice Miriam Viola (che ha preparato una sorpresa per il primo appuntamento) e Luca Calvetta, regista di uno dei film in programma. Anche quest’anno la prima proiezione è dedicata a un film d’animazione, adatto a tutte le età.

Due le novità: la prima proiezione “campestre”, a Pozzo Cassero, per sottolineare l’importanza che le campagne hanno nel nostro ecosistema comunale, e un evento “off” dedicato al quartiere Sorda e ai suoi “vuoti”.

I titoli in programma

4 settembre, ore 21: “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” (2022), di Peter Baynton e Charlie Mackesy (film d’animazione, a seguire dialogo con l’illustratrice Miriam Viola) | Anfiteatro Crisci Ranni Parco Urbano Basile

11 settembre, ore 21: “Le meraviglie” (2014), di Alice Rohrwacher | Chiesa Sacro Cuore Pozzo Cassero

18 settembre, ore 21: “Careseekers – In cerca di cura” (2023), di Teresa Sala e Tiziana Francesca Vaccaro | Scalinata via Sisto

25 settembre, ore 21: “Il mare nascosto” (2023), di Luca Calvetta (il regista sarà presente) | Scalinata via L. Barone

