Il click day del Sicilia Express, biglietti esauriti in pochi minuti. Il rischio bagarinaggio

Soldout per il 20 dicembre e il 5 gennaio. Il Sicilia Express non è in grado di soddisfare la richiesta di biglietti per chi vuole rientrare in Sicilia a Natale. C’è ancora la possibilità di acquistare i ticket per tornare in Sicilia il 27 dicembre e ripartire il 10 gennaio.

Prenotazioni aperte stamattina alle 10. Alle 10.30 i canali social ufficiali dell’iniziativa voluta dalla Regione hanno comunicato formalmente quello che già decine di utenti lamentavano nei commenti: biglietti esauriti per le prime due date. Non risultano problemi tecnici, solo un grandissimo afflusso di richieste.

Il risultato, però, ha scontentato moltissimi che ora si ritrovano davanti alla scelta se non tornare a casa per Natale o se spendere un capitale. Soprattutto considerato il ritardo con cui sono state aperte le prenotazioni, a soli quattro giorni dalla prima partenza.

Il bagarinaggio

I 600 posti sul convoglio in partenza da Torino il 20 dicembre sono stati tutti prenotati. Ora rischia di aprirsi un mercato parallelo e sottobanco. Sui social si parla già di scambi di biglietti, mentre c’è chi chiede di essere contattato in privato nel caso qualcuno volesse rivendere il ticket.

