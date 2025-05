Il concerto “Beethoven & Chopin” chiuderà la stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica

Modica – Sarà un appuntamento all’insegna della grande musica classica quello che chiuderà la stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica. Domenica 25 maggio, alle ore 18.00, il palcoscenico della Contea accoglierà nuovamente l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, tra le formazioni più prestigiose del panorama musicale nazionale e internazionale, che per questo ultimo concerto sinfonico, intitolato “Beethoven & Chopin”, sarà diretta da Gianna Fratta, direttrice d’orchestra di fama internazionale che vanta diversi primati, apprezzata per la forza interpretativa e l’eleganza con cui affronta il grande repertorio sinfonico. Accanto a lei, al pianoforte, brillerà il talento di Nicolò Cafaro, giovane interprete siciliano vincitore di importanti concorsi internazionali, che con maturità artistica e rara sensibilità riesce a restituire l’anima più autentica delle pagine romantiche. Lo stesso concerto sarà protagonista nei giorni precedenti anche al Teatro Massimo Bellini di Catania. Il programma della serata accosta due capolavori assoluti: “Concerto n. 1 in mi minore per pianoforte e orchestra, op. 11” di Fryderyk Chopin, e “Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67” di Ludwig van Beethoven. Due opere monumentali che rappresentano vertici espressivi molto diversi. Il “Concerto” di Chopin, con le sue atmosfere sognanti, l’eleganza poetica del pianoforte e i brillanti virtuosismi, offrirà a Nicolò Cafaro l’occasione perfetta per mettere in luce la sua sensibilità e bravura; mentre la “Quinta Sinfonia” di Beethoven, con il suo celebre incipit e l’impeto travolgente che la percorre, esalterà l’energia e la coesione dell’orchestra diretta da Gianna Fratta, regalando al pubblico un’esecuzione intensa e carica di pathos.

“ Siamo felici di chiudere questa stagione con un concerto di così straordinaria bellezza e con artisti di altissimo profilo – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Garibaldi – L’Orchestra del Bellini, la direzione di Gianna Fratta e la presenza del giovane Nicolò Cafaro sono il segno della qualità che il nostro teatro continua a offrire. Questo appuntamento è un omaggio alla musica, al talento e al pubblico che ci ha seguito con passione per tutta la stagione”.

La stagione 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia s.r.l.. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

