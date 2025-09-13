Il concorso internazionale di direzione d’orchestra “Frederick Fennell” a Modica

Modica – Dal 14 al 16 novembre 2025 Modica diventerà un palcoscenico internazionale per la musica: la città barocca, patrimonio UNESCO e cuore culturale della Sicilia sud-orientale, ospiterà il Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra di Fiati “Frederick Fennell”.

Alla base del concorso c’è l’impegno del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, istituzione che negli anni ha saputo distinguersi per la qualità della sua offerta formativa e per l’apertura verso esperienze artistiche di respiro internazionale. Con la collaborazione e il sostegno della Fondazione Teatro Garibaldi, il concorso prende vita grazie alla direzione attenta e lungimirante del Dirigente Scolastico, prof. Alberto Moltisanti, alla cura della prof.ssa Loredana Vernuccio, referente del Liceo Musicale, alla guida istituzionale del Sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata, e alla visione artistica del prof. Mirko Caruso, direttore artistico della manifestazione.

Il concorso porta il nome di Frederick Fennell, figura leggendaria della direzione per orchestra di fiati, storico direttore della Tokyo Wind Orchestra, fondatore della celebre Eastman Wind Ensemble e punto di riferimento per intere generazioni di musicisti. Dedicare a lui la competizione significa non solo rendergli omaggio, ma anche affermare con forza la centralità della tradizione bandistica e orchestrale nella formazione musicale contemporanea.

