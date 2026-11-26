Milano – Dopo 11 anni e mezzo, Luciano Fontana non sarà più il direttore del Corriere della Sera, il quotidiano più diffuso in Italia. Il consiglio di amministrazione di RCS, il gruppo editoriale del giornale, ha fatto sapere di aver scelto al suo posto Stefano Barigelli, l’attuale direttore della Gazzetta dello Sport, che fa sempre parte del gruppo RCS, di proprietà di Urbano Cairo. Non si sa ancora chi sostituirà Barigelli alla Gazzetta.

La possibilità che Fontana venisse sostituito è emersa improvvisamente due giorni fa, senza che ci fossero avvisaglie e in modo piuttosto irrituale per un giornale come il Corriere, che è solito far precedere i cambi di direzione da una fase di transizione ordinata: il comitato di redazione, l’organismo sindacale che rappresenta i giornalisti, aveva espresso preoccupazione per le voci sul cambio di direzione, dicendo che non rientravano «nello stile e nella storia del Corriere della Sera».

È irrituale anche la scelta del sostituto, visto che di solito i direttori del Corriere sono giornalisti con un’ampia esperienza nella redazione del giornale: era stato così anche per lo stesso Fontana, che entrò al Corriere nel 1997 e prima di diventare direttore era stato per sei anni condirettore di Ferruccio De Bortoli. È molto insolito anche il passaggio che farà Barigelli, da direttore di un giornale sportivo a direttore del principale giornale italiano generalista, un fatto mai successo nella storia del Corriere. Fontana è stato il direttore più longevo del Corriere dal Dopoguerra.

Barigelli ha 66 anni ed è nato a Roma. Ha lavorato in alcuni dei principali giornali italiani, a cominciare da Paese Sera, occupandosi sempre di sport. Al Messaggero divenne responsabile della redazione sportiva e poi vicedirettore. Nel 2000 diventò caporedattore dello sport al Corriere della Sera e poi nel 2002 passò alla Gazzetta dello Sport come vicedirettore vicario, cioè il principale collaboratore e sostituto del direttore.

Ne divenne direttore nel 2020, dopo un periodo al Messaggero come vicedirettore e un altro da condirettore del Corriere dello Sport-Stadio, il quotidiano sportivo nato dalla fusione tra i due giornali Corriere dello Sport e Stadio.

Fontana è di Frosinone e ha 67 anni. Aveva iniziato la sua carriera al quotidiano L’Unità occupandosi soprattutto di cronaca e politica. Lavora al Corriere della Sera da quasi 30 anni: era entrato nel 1997 e dopo tre anni era diventato capo dell’ufficio centrale (la parte di redazione che coordina il lavoro delle varie aree tematiche), nel 2003 vicedirettore e nel 2009 condirettore. Infine nel 2015 aveva sostituito Ferruccio De Bortoli alla direzione.

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