Il diploma. Rimpatriata della 5 B Geometri Istituto Archimede Modica anno 1973

Modica – Come avviene ormai da diversi anni , lo scorso 4 Agosto, in un noto locale, si sono ritrovati i ragazzi della 5^B che nel 1973 hanno conseguito il diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico Archimede di Modica. È stata una serata bella e sempre carica di emozioni perché sono stati riproposti e ricordati storie, episodi, marachelle e fatti vissuti che hanno caratterizzato quegli anni di scuola.

Il tempo trascorso insieme in quegli anni e la gioia di ritrovarsi rende speciale ogni occasione di incontro e anche l’altra sera ha creato belle sensazioni manifestate negli abbracci intensi,nelle risate di compiacimento e nei piccoli e spontanei gesti di affettuosità. È una grande “famiglia” con l’importante presenza delle mogli che hanno costituito e costruito nel tempo rapporti intensi e sinceri.

Alla rimpatriata è stato presente anche il professore Giovanni Rizzone che con la sua gentilezza e affabilità rappresenta sempre il valore aggiunto dell’incontro ed è la migliore testimonianza del legame, stima e rispetto che non si sono mai interrotti.

Grazie

Michele Rizza

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