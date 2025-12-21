Il dottor Oscar Cucé nuovo responsabile della Radiologia a Modica

Modica – Cambio ai vertici della struttura semplice di radiologia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri ” di Modica, dopo il pensionamento del dottore Guido Romeo. L’Azienda Sanitaria provinciale ha nominato il dottor Oscar Cucé nuovo responsabile della Struttura semplice, incarico che avrà durata quinquennale.

La nomina arriva al termine dell’avviso interno e della conseguente selezione tra 5 istanze presentate e avviate nelle scorse settimane per individuare il professionista chiamato a guidare l’unità. La Direzione sanitaria, nella nota con cui propone la nomina, ha evidenziato la “altissima professionalità maturata” dal dottor Cucé e la solidità del suo percorso formativo e curriculare, ritenendo “opportuno valorizzarne le specifiche competenze” nell’ambito della diagnostica per immagini.

Radiologo con esperienza consolidata all’interno dell’azienda, Oscar Cucé si è distinto in diverse branche della diagnostica, dall’imaging tradizionale alla tomografia.

“Puntiamo a rafforzare ulteriormente l’offerta radiologica del “Maggiore-Baglieri”- ha sottolineato il Direttore generale, Pino Drago-, in una fase di riorganizzazione e potenziamento dei servizi diagnostici”.

Il nuovo incarico diventerà effettivo alla sottoscrizione del contratto.

