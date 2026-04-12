Il fenomeno delle auto cannibalizzate in strada a Catania, l’Alfa Stelvio una delle più rubate

Catania – Parcheggiare in strada un’Alfa Romeo Stelvio a Catania è un rischio. Se non si ha un moderno e costoso antifurto la sorpresa potrebbe essere assai amara. In ragione della facilità dell’accesso ai comandi di accensione dell’auto e della facilità di reperimento delle frequenze del telecomando di accesso, il Suv Alfa è una delle vetture più rubate negli ultimi tempi.

Oltre ai furti è tragicamente diffuso il fenomeno della cannibalizzazione delle auto.

Oltre agli sportelli vengono rubati i fari di auto molto diffuse, Fiat 500, Fiat 500X, Fiat Panda e simili. Negli ultimi mesi – lo dimostrano i numerosi interventi delle forze dell’ordine – il fenomeno è in crescita preoccupando residenti e commercianti. Non si tratta più soltanto di episodi isolati, ma di un’escalation che colpisce diversi quartieri della città, dal centro alle periferie.

Nel mirino dei ladri finiscono soprattutto sportelli, fari e altri pezzi facilmente smontabili e rivendibili. In particolare, i gruppi ottici anteriori – spesso dotati di tecnologia a Led e quindi di valore elevato – rappresentano uno degli obiettivi principali.

Operazioni di smontaggio eseguite in pochi minuti, spesso di notte, lasciando i proprietari delle auto con danni ingenti e costi di riparazione che possono arrivare a migliaia di euro. Secondo le segnalazioni raccolte, i malviventi agiscono con rapidità e competenza, utilizzando attrezzi specifici per smontare le parti senza destare sospetti. In alcuni casi, le auto vengono “smontate” in strada, con portiere rimosse o fari asportati, lasciando dietro di sé scocche danneggiate e vetri infranti. Un fenomeno che non solo incide sul patrimonio dei cittadini, ma alimenta anche un mercato parallelo di pezzi di ricambio di provenienza illecita.

Non si esclude la presenza di gruppi organizzati che operano su commissione, smontando parti specifiche richieste dal mercato nero. Le auto più colpite sono spesso modelli recenti e di fascia medio-alta, i cui componenti risultano particolarmente richiesti.

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