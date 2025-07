Durante la processione per la festa di San Giacomo, patrono del paese

Capizzi, Messina – Momenti di paura sabato sera a Capizzi durante la processione per la festa di San Giacomo, patrono del paese. Il fercolo con la statua del santo, portato a spalla dai fedeli, ha vacillato rischiando di travolgere la folla. I portatori sono riusciti a rimetterlo in sesto evitando il peggio. Per fortuna, solo pochi attimi di panico e nessun ferito.

