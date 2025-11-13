Il film danese The Swap sposta il set da Noto a Siracusa

Siracusa – Siracusa l’isola di Ortigia si trasformano ancora in un set cinematografico internazionale per le riprese della miniserie “The Swap”, diretta dal regista danese Kasper Barfoed e prodotta dalla casa svedese Asp Varhos, con Mestiere Cinema come produzione esecutiva in Italia.

Le riprese (5 settimane in tutto), vedono impegnata una troupe di circa 50 professionisti che dopo aver girato a Noto si sono spostati a Siracusa e fino al 26 novembre saranno tra via dei Mergulensi, via dei Montalto, via dei Santi Coronati, Passeggio Aretusa, piazza Archimede, via Malta e Foro Siracusano.

Si tratta di una produzione internazionale ambientata tra la Svezia e la Sicilia con Siracusa e Noto come scenari principali.

© Riproduzione riservata