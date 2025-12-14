Il fotografo Tonino Trovato premiato a un concorso internazionale a Catania

array(0) { }
Le foto ai Benedettini
di Redazione
Catania – Il fotografo sciclitano Tonino Trovato è stato premiato nell’ambito della seconda edizione del concorso fotografico internazionale Panathlon International Catania.
Le foto dei singoli autori hanno ottenuto i seguenti risultati:
1° Premio assegnato a Elena Ghini,
2° Premio assegnato a Sensi Lorente (Spagna)
3° Premio assegnato a Roberta Giuffrida
4° Premio assegnato a Tonino Trovato.
Le foto saranno esposte a Catania, a partire da lunedì 15 dicembre fino al 19 dicembre 2025 presso le Cucine del Monastero dei Benedettni, con ingresso da piazza Dante.
Venerdi 18 alle 17,00 i Soci, il Consiglio direttivo e il Presidente Puccio Gennarino, saranno presenti alla cerimonia di assegnazione delle singole targhe ai quattro autori.
© Riproduzione riservata