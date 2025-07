Il giallo thriller “Assurdo ma vero” della giornalista Valentina Raffa approda a Scicli

Scicli – Il mistero e il soprannaturale del giallo thriller “Assurdo ma vero” (bookabook editore) della giornalista Valentina Raffa non poteva che approdare nella magia del barocco di Scicli. Scenario naturale per la presentazione dell’opera sarà la suggestiva Chiesa di Santa Teresa, in via Mormina Penna, il 9 agosto alle 21. L’autrice dialogherà con il giornalista Concetto Iozzia e passi scelti del libro saranno interpretati da Assunta Adamo, della Compagnia del Piccolo Teatro di Modica.

