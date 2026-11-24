Modica – Il Gruppo AG, impresa socia di Gruppo VéGé, presenta la nuova app collegata al proprio e-commerce, pensata per semplificare gli acquisti dei clienti professionali e privati.

Uno strumento che affianca il servizio degli agenti e l’esperienza nei Cash & Carry, rendendo più immediati la consultazione dell’assortimento, la verifica della disponibilità e l’ordine dei prodotti.

Per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, organizzare gli approvvigionamenti significa conciliare le esigenze dell’attività con il tempo necessario a selezionare e ordinare le forniture.

La nuova app permette di consultare l’assortimento aggiornato e verificare in tempo reale la disponibilità dei prodotti, agevolando la pianificazione degli ordini e contribuendo a ridurre i tempi di approvvigionamento.

Dopo la registrazione e l’associazione del proprio codice cliente, gli utenti professionali potranno inoltre accedere a promozioni dedicate al proprio profilo.

Il canale digitale si affianca così alla relazione con l’agente, offrendo uno strumento in più per gestire gli acquisti quotidiani.

Per i clienti dei Cash & Carry, sia privati sia titolari di attività, l’app consente di consultare le offerte in tempo reale e preparare la spesa scegliendo tra consegna a domicilio e ritiro del carrello già pronto.

L’obiettivo è ridurre il tempo dedicato agli acquisti e offrire maggiore flessibilità: dalla possibilità di ordinare per la propria attività a quella di organizzare la spesa di casa, scegliendo la modalità più adatta alle proprie esigenze.

Con il lancio dell’app e del nuovo e-commerce, il Gruppo AG amplia i servizi a disposizione dei clienti e integra punti vendita, rete commerciale e strumenti digitali in un’esperienza di acquisto più semplice e accessibile.

«Spesso nella grande distribuzione il digitale viene utilizzato soprattutto per portare le persone nel punto vendita. Con questa app vogliamo percorrere anche la strada inversa: portare il nostro assortimento a clienti che oggi non frequentano i nostri Cash & Carry – spiega Giuseppe Alescio, ai vertici del Gruppo AG –. Puntiamo a raggiungere nuovi segmenti di mercato e a favorire nuove abitudini d’acquisto, dando a privati e professionisti la possibilità di sceglierci anche senza venire fisicamente in negozio».

Per iniziare è necessario scaricare l’app, registrarsi e associare il proprio codice cliente.

Ios: https://apps.apple.com/it/app/ ag-ecommerce/id6780904699

Android: https://play.google.com/store/ apps/details?id=com. agecommerce&hl=it

Nuovo e-commerce: https://aghoreca.it/

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