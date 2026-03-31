Il Gruppo Cassa Centrale presenta il Piano Strategico triennale 2026–2028

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca ha approvato e presentato ai vertici delle Banche Affiliate e delle Società controllate il Piano Strategico di Gruppo 2026–2028 che definisce le priorità di sviluppo del prossimo triennio e rafforza l’impegno del Gruppo verso una crescita sostenibile.

Con il Piano il Gruppo delinea una traiettoria evolutiva di medio periodo orientata al rafforzamento di un modello di servizio distintivo per soci e clienti, coniugando solidità patrimoniale e capacità di generare valore. Il Piano si inserisce in continuità con il percorso di rafforzamento avviato sin dalla nascita del Gruppo, accompagnandone l’evoluzione in un contesto economico, finanziario e tecnologico in rapido cambiamento.

IM•PATTO è la chiave di lettura dell’intero Piano: un patto rinnovato con Banche Affiliate, soci, clienti e territori e, allo stesso tempo, la volontà di generare un impatto consapevole, misurabile e duraturo non solo economico-finanziario ma anche sociale e di sostenibilità per i territori. Non solo obiettivi, ma responsabilità; non solo visione, ma capacità di tradurre la strategia in risultati concreti.

Il Piano non è una somma di iniziative, ma un impianto integrato: la crescita commerciale è sostenuta dall’efficienza operativa, l’innovazione tecnologica ne amplifica l’impatto, le persone ne rendono possibile l’esecuzione, la mutualità e la sostenibilità ne orientano gli effetti a beneficio dei territori.

“IM•PATTO esprime il modo in cui il nostro Gruppo intende affrontare il futuro: con scelte responsabili, consapevoli degli effetti che generano nel tempo” – afferma Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca –

“Come Gruppo cooperativo, continuiamo a credere in una crescita che crea valore diffuso, rafforzando il legame con le comunità e guardando alle generazioni future”.

“Il Piano Strategico 2026–2028 definisce con chiarezza le priorità del Gruppo e orienta una crescita coerente con i valori della cooperazione, capace di generare valore economico e sociale nei territori in cui siamo storicamente presenti” – dichiara Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca – “Gli investimenti in innovazione, persone e processi rafforzano il nostro modello mutualistico, consentendo di migliorare la qualità del servizio e di accompagnare in modo concreto famiglie, imprese e comunità locali nei loro percorsi di sviluppo. IM•PATTO esprime una strategia responsabile, misurabile e di medio periodo, pensata per produrre impatti positivi e duraturi a beneficio dei Soci e dei territori”.

Previsioni del contesto macroeconomico globale e italiano

Il Piano si sviluppa in un contesto di profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e demografiche, che stanno ridefinendo i modelli di relazione, le aspettative della clientela e il ruolo delle banche sui territori. In questo scenario, il Gruppo individua un percorso di crescita fondato su qualità del servizio, innovazione e attenzione alle persone.

In un quadro geopolitico estremamente incerto e volatile, le assunzioni alla base del Piano stimano per il contesto italiano, al quale il Gruppo è maggiormente esposto, una crescita media del PIL dello 0,6% nell’intervallo 2026 – 2028. Nello stesso periodo il tasso di inflazione viene stimato in crescita su livelli entro il 2,1%.

Le direttrici prioritarie del Piano

Per il triennio 2026–2028, il Piano Strategico identifica le direttrici prioritarie per orientare l’azione del Gruppo e tradurla in risultati concreti: Crescita e sviluppo del business, Efficienza operativa, Tecnologia e intelligenza artificiale, Persone e Mutualità. Crescita e sviluppo del business

▪ Efficacia commerciale: rafforzamento della capacità commerciale del Gruppo, liberando tempo per la relazione con il cliente e migliorando la qualità del servizio. Il Piano prevede l’evoluzione dei modelli distributivi, la digitalizzazione dei processi di vendita e il pieno utilizzo degli investimenti tecnologici, con l’obiettivo di aumentare in modo strutturale la produttività e le competenze della rete e il valore generato per clienti e territori;

▪ Bancassurance e Wealth Management: crescita della produttività commerciale rafforzando la proposizione di soluzione di protezione e investimento nella relazione con il cliente, integrando l’approccio consulenziale e facendo leva sull’evoluzione dei modelli di servizio e sull’integrazione dei canali, per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni finanziari della clientela;

▪ Sviluppo imprese: supporto alla crescita delle imprese dei territori, in particolare PMI e corporate, attraverso il rafforzamento del modello di servizio, l’ampliamento della gamma prodotti e servizi e l’integrazione dell’offerta di factoring, accompagnando le imprese nei percorsi di sviluppo e trasformazione e garantendo un attento presidio della qualità del credito.

Efficienza operativa

▪ A supporto della crescita del Gruppo, conferma della costante attenzione all’efficienza operativa e alla semplificazione dei processi, al fine di ridurre la complessità organizzativa e liberare risorse da destinare alla relazione con i clienti e allo sviluppo del business sul territorio.

Tecnologia e intelligenza artificiale

▪ Proseguimento del percorso di trasformazione tecnologica a supporto dell’integrazione dei processi operativi e dell’evoluzione dei modelli di servizio del Gruppo, rafforzando la capacità delle Banche Affiliate di rispondere in modo più efficace ai bisogni della clientela e di operare con maggiore efficienza;

▪ Spinta continua alla trasformazione digitale con l’intelligenza artificiale – inclusi ambiti di GenAI e soluzioni agentiche (Agentic AI) – come leva distintiva e strategica, guidata da un approccio consapevole, sostenibile e governato, per migliorare la qualità del servizio, supportare processi decisionali più tempestivi e rafforzare la resilienza operativa del Gruppo, nel rispetto dei presidi di sicurezza, affidabilità e conformità normativa;

▪ Conferma di un significativo impegno in ambito digitale e tecnologico nel triennio 2026–2028, con investimenti ICT complessivi pari a 300 milioni di euro, a sostegno dell’attuazione del percorso di trasformazione e dell’evoluzione dei processi e dei modelli di servizio del Gruppo.

Persone

▪ Centralità delle persone, insieme alla leadership e alla cultura organizzativa, come fattori chiave del Piano. La crescita del Gruppo passa dallo sviluppo delle competenze e dalla valorizzazione delle responsabilità, promuovendo una cultura unica e moderna, fondata su collaborazione, trasparenza e capacità di affrontare il cambiamento.

Mutualità

▪ Valorizzazione della mutualità quale elemento identitario del modello di Gruppo, che completa e caratterizza l’intero impianto strategico. Il Piano introduce un approccio strutturato alla governance della mutualità, volto a coordinare le iniziative, misurarne gli impatti e rendere più evidente il valore generato per territori e comunità.

Proiezioni economico finanziarie a fine 2028 per le Banche Affiliate della Sicilia

I risultati raggiunti al termine dell’esercizio 2025 e le direttrici strategiche alla base del Piano Strategico 2026-2028 di Gruppo hanno consentito di definire le proiezioni economico finanziarie prospettiche che confermano il ruolo centrale delle Banche Affiliate al servizio delle famiglie e imprese del territorio.

In Sicilia le 3 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Cassa Centrale, che contano complessivamente 48 filiali, sono presenti in 46 Comuni. In 12 Comuni, le Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Cassa Centrale rappresentano l’unica presenza bancaria, a conferma dell’importanza assegnata alla prossimità, nella costruzione della relazione con Soci e Clienti.

L’esposizione creditizia performing verso la clientela è prevista in costante crescita con target al 2028 pari a 0,7 miliardi (CAGR 25-28: +2,9%).

La Raccolta complessiva verso clientela risulta in crescita a 1,7 miliardi a fine 2028. La raccolta diretta da clientela è attesa a 1,3 miliardi (CAGR 25-28: +2,2%) mentre la raccolta indiretta, spinta dalle direttrici strategiche previste nel Piano è prevista in aumento a 0,4 miliardi (CAGR 25-28: +9,1%).

L’incidenza del credito deteriorato si conferma contenuta in arco-piano con un Core NPL ratio netto, a livello di Gruppo Bancario, dello 0,9% nel 2028 ed un tasso di copertura complessivo del deteriorato al 71%, tra i più elevati del mercato.

A livello consolidato il rapporto tra prestiti alla clientela e raccolta diretta rimane conservativo in area 68% in arco piano, confermando una situazione di abbondante liquidità strutturale.

A livello reddituale, il margine di interesse è proiettato, prudenzialmente, in moderata crescita a livello di Gruppo Bancario (CAGR 2025-28: +1,7%) alla luce dell’attuale contesto di mercato caratterizzato da forte incertezza.

Si evidenzia il crescente contributo del margine commissionale, legato al rafforzamento dell’offerta di prodotti e servizi, fino ad un miliardo a fine 2028 con una crescita media annua del 4,1% rispetto ai valori del 2025.

Come risultante delle dinamiche citate, il margine d’intermediazione del Gruppo Bancario si assesterà su livelli superiori rispetto agli attuali, raggiungendo i 3,5 miliardi (3,2 miliardi nel 2025), con un risultato operativo pari a 1,45 miliardi a fine Piano, che fattorizza il piano di investimenti IT (300 milioni nel triennio 2025 – 2028), il rafforzamento dell’organico di Gruppo, e stime prudenti della componente attesa di inflazione.

Il cost/income ratio a livello di Gruppo Bancario è previsto stabile in area 58%. La traiettoria di costante rafforzamento patrimoniale è confermata con un obiettivo a livello di Gruppo Bancario di Common Equity Tier 1 (CET1) pari al 35,4%, valore ai vertici del sistema bancario nazionale ed europeo.

I principali KPI di Piano al 2028, a livello di Gruppo Bancario, sono i seguenti:

Adeguatezza patrimoniale, gestione dei rischi e liquidità:

CET 1 ratio: 35,4%;

Impieghi / Raccolta: 68%;

Core NPE ratio netto: 0,9%;

Coverage ratio NPL: 71%.

Redditività ed efficienza operativa:

ROE: 8,4%;

ROA: 1,1%;

Cost income primario: 58%

Il Piano Strategico 2026–2028 è il risultato di un percorso articolato con il costante coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e la partecipazione attiva delle Banche Affiliate, in coerenza con il modello organizzativo e decisionale di Gruppo.

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