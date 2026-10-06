Il gruppo Mangia’s assume 280 persone al Donnafugata Golf Resort di Ragusa

Ragusa – Tempo di recruitment per Mangia’s che dal 23 al 24 ottobre, in Sardegna e Sicilia, ha annunciato i Career Days per 1.400 nuovi talenti da inserire negli hotel e resort del Gruppo in vista della stagione 2027. Di questi, 280 saranno destinati al Donnafugata Golf Resort, protagonista l’anno prossimo di un importante progetto di rilancio e riposizionamento.

Sono stati fissati tre appuntamenti nelle province di Sassari, Siracusa e Palermo, dove i candidati potranno incontrare direttamente il team Hr, conoscere le opportunità professionali disponibili e approfondire i percorsi di crescita all’interno del Gruppo. La campagna si inserisce nell’impegno di Mangia’s nel creare opportunità professionali nei territori in cui opera, valorizzando le competenze locali e offrendo occasioni di crescita nel settore dell’ospitalità con un focus principale sulla Sardegna.

La ricerca coinvolge professionalità diverse, trasversali alle principali aree operative e organizzative dell’hospitality. In particolare, Mangia’s ricerca candidati peri settori kitchen, dining & bar, front office, housekeeping, maintenance, guest experience, entertainment, human resources. Le tempistiche di inserimento varieranno in base alla struttura e al ruolo, accompagnando progressivamente la preparazione e l’avvio della stagione 2027 nelle diverse destinazioni.

Il Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection diventerà così il punto di incontro per chi è interessato a conoscere le opportunità professionali disponibili nelle strutture del Gruppo sull’isola: Mangia’s Sardinia Resort, Autograph Collection, Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, Tui Blue Budoni e MClub del Golfo.

Anche la Sicilia è parte integrante della campagna di recruiting, con due appuntamenti dedicati alle opportunità professionali nelle strutture Mangia’s dell’isola. A questi si aggiungeranno appuntamenti di recruiting dedicati alla destinazione Costa Ragusa, in programma tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, che coinvolgeranno le strutture inaugurate quest’anno, il Mangia’s Costa Ragusa Borgo e l’Icona’s Costa Ragusa Resort, e il Donnafugata Golf Resort, protagonista del piano di sviluppo 2027. Le date e le modalità di partecipazione saranno comunicate successivamente.

L’obiettivo dei Mangia’s Career Days è permettere alle persone interessate di comprendere direttamente quali opportunità possano essere più coerenti con il proprio profilo ed esperienza, incontrando e confrontandosi sul posto direttamente con il team Hr.

Per partecipare ai Career Days è sufficiente presentarsi direttamente presso la location di riferimento, nella fascia 10-16, portando con sé una copia del proprio cv.

Chi non potrà partecipare ai Career Days potrà consultare le posizioni aperte sulla pagina LinkedIn di Mangia’s oppure inviare una candidatura spontanea attraverso la pagina Careers Mangia’s: https://www.mangias.com/it/careers.

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