Il Kouros ritrovato torna a Catania: per un anno in mostra lo straordinario reperto “ricomposto”

Catania – È tornato a Catania il Kouros, lo straordinario reperto frutto della ricomposizione tra la testa della celebre Collezione Biscari del Castello Ursino e il torso di proprietà del Museo Paolo Orsi di Siracusa. Ad aprire il nuovo allestimento al Polo museale Santa Chiara è stato il sindaco Enrico Trantino, insieme al presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, al direttore del Parco archeologico di Siracusa Carmelo Bennardo, alla Soprintendente di Catania Ida Buttitta e al direttore della direzione Cultura Paolo Di Caro. Il Kouros, incastonato in una suggestiva quinta nera che ne esalta la forza simbolica e visiva, sarà esposto per un anno, rappresentando un punto di riferimento culturale e identitario per l’intera città.

All’interno del nuovo Polo museale è stata inoltre inaugurata la nuova Pinacoteca civica, con la mostra “Romantica. Volti / Immagini / Contaminazioni nell’Ottocento siciliano”: una raffinata selezione di opere provenienti dalle collezioni del Museo Civico del Castello Ursino, molte delle quali esposte per la prima volta. Tra queste, veri e propri capolavori della pittura siciliana dell’Ottocento, in un percorso arricchito dalla presenza di artisti che “dialogano” con i protagonisti del panorama pittorico isolano, offrendo un’esperienza culturale immersiva e di grande valore.

Le mostre saranno visitabili tutti i giorni, dalle 10 alle 19, con ingresso da via Castello Ursino 20. Il biglietto intero ha un costo di 6 euro, ridotto 3 euro.

