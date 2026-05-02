Il ladro di Rosolini rubava a Modica e a La Spezia

Rosolini, Siracusa – I Carabinieri della stazione di Rosolini hanno arrestato un 34enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale, Ufficio Esecuzioni Penali, di Massa.

Il 34enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condannato a 2 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione per furto, ricettazione e danneggiamento, commessi a Modica e a La Spezia tra il 2015 e il 2022 ed è stato trasferito alla Casa Circondariale Cavadonna di Siracusa.

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