Il ladro in casa a Comiso

Comiso – Nel corso del pomeriggio di martedì i Carabinieri della Stazione di Comiso, hanno sventato un furto all’interno di una abitazione, intervenendo proprio mentre l’azione delittuosa era in corso e bloccando il presunto autore.

Ad essere individuato ed arrestato è stato un ventinovenne tunisino, residente a Comiso, già conosciuto dalle forze dell’ordine per essere stato denunciato per reati contro il patrimonio.

I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio, quando il giovane si sarebbe introdotto, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, in una abitazione di Comiso. Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Comiso, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha ricevuto per prima la segnalazione dell’effrazione, avvenuta in pieno centro, ed è subito accorsa sul posto.

I Carabinieri hanno fatto velocemente e contemporaneamente ingresso nell’abitazione e, prima che potesse tentare la fuga, hanno fermato l’intruso che dopo aver messo a soqquadro il contenuto di alcuni armadi, rovistava tra i cassetti, alla ricerca di denaro o oggetti di valore.

Accompagnato in caserma per gli ulteriori accertamenti e per le procedure di identificazione, il ventinovenne è stato dichiarato in stato d’arresto per tentato furto aggravato. Successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dal reparto procedente, è stato condotto presso la propria abitazione dove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

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