Il Launchpad, yacht di Mark Zuckerberg, davanti alla Scala dei Turchi in Sicilia

Realmonte, Agrigento – Il Launchpad Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, è rimasto ormeggiato per mezza giornata a poca distanza dalla spiaggia delle Pergole e dalla zona della Madonnina a Realmonte. Già gli scorsi anni era stato avvistato nel mare di Catania, Taormina e Sciacca. A bordo una ventina di persone in cabine super lusso e diversi membri dell’equipaggio. Decine e decine di bagnanti a bordo di piccole imbarcazioni, soprattutto gommoni ma anche acquascooter, si sono avvicinate per scattare foto e selfie ricordo.

Il Launchpad è lungo 118 metri, è stato costruito nel 2024 nei cantieri olandesi Feadship. Il suo valore stimato è di circa 300 milioni di dollari. Può navigare a una velocità massima di 24 nodi.

Il Launchpad può ospitare 26 ospiti in 13 cabine e può contare su 49 membri dell’equipaggio. Gli interni, top secret, sono stati progettati dallo studio francese Zuretti Design, specializzati in barche one-off.

Launchpad è una delle 70 navi da diporto in navigazione con una lunghezza maggiore di 100 metri.

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