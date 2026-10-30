Il Libero Consorzio di Ragusa acquista due nuove auto per quasi 50 mila euro. Fornitura affidata a Comiso

Ragusa – Due nuove automobili per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, presieduto da Maria Rita Schembari. L’ente ha acquistato due veicoli, completi dei relativi accessori, per una spesa complessiva di 49.800 euro, affidando la fornitura alla Multicar Spa del Gruppo Amarù di Comiso.

Le vetture sono destinate al Settore 6 del Libero Consorzio. L’acquisto risale allo scorso settembre, mentre il 16 ottobre è stata autorizzata la liquidazione delle fatture, come risulta da un provvedimento firmato dal dirigente Salvatore Mezzasalma e pubblicato all’albo pretorio il 29 ottobre.

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