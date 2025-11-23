Il Libero consorzio, ex Provincia di Ragusa, fa le assunzioni di nuovo personale, ma “dimentica” di informare i cittadini (e i disoccupati)

Ragusa – Dodici posti di agente di polizia provinciale, prove fisiche con salto in alto e limiti severi: tutto scritto nella determina. Tranne l’avviso ai cittadini.

Il Libero Consorzio comunale di Ragusa sceglie il silenzio, ma gli atti parlano chiarissimo: dodici assunzioni, requisiti rigorosi, prove impegnative — persino atletiche — e una forte esigenza di rinnovamento del corpo di Polizia provinciale.

L’ente di Viale del Fante ha avviato ufficialmente l’iter per assumere 12 nuovi agenti di polizia provinciale, con contratti a tempo pieno e indeterminato. La determina dirigenziale n. 3596 del 21 novembre 2025 approva il bando e scandisce ogni fase del concorso, previsto dal Piano Triennale del fabbisogno del personale 2025-2027, con assunzioni così ripartite: 3 unità nel 2025, 6 nel 2026 e altre 3 nel 2027.

Tutto ufficiale. Tutto definito. Unica nota stonata: la cittadinanza non è stata informata. Né la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, né l’ufficio stampa guidato dalla giornalista Laura Curella hanno diffuso alcuna nota, comunicato o avviso ai media. Eppure parliamo di un concorso pubblico, con forte interesse e aspettativa sociale.

Il concorso potrà prevedere una prova preselettiva se le domande supereranno quota 100, una prova fisica, una prova scritta, un colloquio orale con verifica di informatica e inglese, una valutazione dei titoli.

Tra i requisiti: limite d’età a 40 anni e obbligo di cittadinanza italiana. La figura professionale è tutt’altro che semplice: polizia ambientale, vigilanza ittico-venatoria, polizia stradale, attività di pubblico ufficiale, funzioni di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, collaborazione con protezione civile e forze dell’ordine.

Tra i requisiti fisici, oltre a vista, udito, resistenza e assenza di patologie, spicca una voce: la prova di efficienza fisica.

Sì, c’è anche il salto in alto. Peccato solo che, per scoprirlo, i cittadini debbano saltare più alto di quanto si chieda ai candidati.

© Riproduzione riservata