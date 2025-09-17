Il lido Scialai non riapre, Riesame conferma sequestro della procura

Portopalo di Capo Passero, Siracusa – Il lido Scialai non riapre. Confermato il sequestro disposto il mese scorso. Questa la decisione del Tribunale del Riesame di Catania, una mazzata per i titolari della struttura balneare posta a ridosso di Isola delle Correnti. Il sequestro era stato chiesto dalla Procura.

In base alla decisione dei giudici, lo Scialai è in area vincolata dal Piano paesaggistico entrato in vigore nel 2019. In quell’area (19i) è vietata la realizzazione di chioschi, lidi e altre attività. Da qui il rigetto della linea difensiva perorata dai legali dei titolari della struttura balneare, basata sulla presenza di una concessione demaniale rilasciata nel 2013 e rinnovata negli anni successivi.

Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate tra un mese. Una decisione che ribadisce un dato, emerso dopo il sequestro: le concessioni, risalenti ad un periodo antecedente l’entrata in vigore del piano paesaggistico, sarebbero state superate da questo documento, con vincoli e divieti che bloccano la presenza di nuove strutture. A questo punto è ancora più probabile l’ipotesi di uno smantellamento definitivo dei lidi in questa zona.

Per l’altro lido posto sotto sequestro recentemente, il “Cabana e Nabana”, il Riesame deciderà tra un paio di mesi.

