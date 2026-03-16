Il maltempo sferza Catania, quattro voli dirottati a Palermo e a Comiso

I 4 aeromobili sono poi rientrati all'aeroporto Bellini da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore.

Catania – Quattro voli che dovevano atterrare, tra le 7:13 e le 7.39, a Catania sono stati dirottati per il maltempo sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore.

Sono stati dirottati a Palermo il volo EasyJet proveniente da Napoli e i voli Rayanair provenienti da Trieste e Torino. A Comiso è stato dirottato l’aereo Volotea proveniente da Firenze. Al momento, nonostante la pioggia battente su Catania, l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è pienamente operativo.

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