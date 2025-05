Condividi "Il mare di Scicli è Bandiera Blu per il secondo anno consecutivo" sui social

Scicli – Il mare di Scicli concede il bis. Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino ha ottenuto la Bandiera Blu per il litorale sciclitano.

Durante una cerimonia nella Capitale la Foundation for Environmental Education (Fee) stamani ha assegnato per il 2025 le Bandiere blu ai Comuni marittimi, 246 in tutto, 14 dei quali siciliani.

Fra questi Scicli conferma la qualità ambientale della propria costa con il riconoscimento di ben tre spiagge: Sampieri, Punta Pisciotto e Costa di Carro.

A presenziare alla cerimonia a Roma il sindaco Mario Marino, l’assessore Enzo Giannone e l’ingegnere Andrea Pisani, dell’ufficio tecnico comunale.

Il riconoscimento della Bandiera Blu è stato un obiettivo prefisso e perseguito dall’attuale amministrazione e ha comportato l’osservanza di una serie di criteri di qualità ambientale e dei servizi per i bagnanti.

Il riconoscimento comporta investimenti da parte dell’Ente Pubblico territoriale per assolvere ai 33 criteri da rispettare per la Bandiera, oltre a un Piano d’azione.

