Ciclone, il mare mangia la parete rocciosa, case a Siracusa con vista sul baratro

Siracusa – Riviera Dionisio il Grande, una delle zone più suggestive di Siracusa che volge il suo sguardo verso il mare, si è trasformata in uno scenario da film catastrofico.

Una parete rocciosa, alta decine di metri, è stata sventrata dalle forti mareggiate e ora le case si affacciano su un baratro. I proprietari se ne sarebbero accorti già due sere fa, avvertiti dai sinistri rumori prodotti dall’erosione e così in tanti sono immediatamente usciti da quella che sarebbe potuta essere una trappola.

Un tratto del muraglione di via Arsenale a Siracusa è crollato infatti sulla scogliera per la violenza delle onde. I vigili del fuoco hanno superato i 220 interventi in 48 ore. Il mare mosso ha devastato il porto Piccolo a Ortigia: distrutti i pontili galleggianti, il materiale si è riversato in mare ed è pericoloso per la navigazione. Alcune barche, nonostante ormeggi rafforzati, sono affondate.

© Riproduzione riservata