Il matrimonio con cavalli manda in tilt il traffico cittadino

Torino – Un matrimonio in piena Barriera di Milano a Torino ha mandato in tilt il traffico cittadino. L’episodio, avvenuto nella giornata di venerdì 12 settembre, ha acceso la polemica politica. A denunciare l’accaduto il consigliere comunale d’opposizione Domenico Garcea. L’esponente di Forza Italia ha parlato di una “occupazione arbitraria della strada”: “Trasformare il suolo pubblico in uno spazio privato, senza autorizzazioni né regolamentazione, è inaccettabile”, è insorto Garcea, evidenziando come episodi simili mettano “a rischio sicurezza e convivenza civile”.

L’unione è stata festeggiata in corso Giulio Cesare, arteria periferica che tuttavia termina nella centrale piazza di Porta Palazzo, con carrozze trainate da cavalli e abbigliamento in stile arabo. L’episodio, che per qualche minuto ha bloccato la circolazione lungo una delle zone più trafficate della città, riporta in primo piano la questione delle autorizzazioni e della gestione dell’ordine pubblico in occasione di eventi privati che si svolgono su suolo pubblico. Ora si attende la risposta dell’amministrazione comunale guidata da Lo Russo, chiamato in causa dallo stesso Domenico Garcea.

