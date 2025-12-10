Il medico di Messina Denaro, Alfonso Tumbarello, condannato a 15 anni di carcere

Marsala, Trapani – Quindici anni di carcere. È la pena disposta dal tribunale di Marsala nei confronti Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara accusato di avere curato Matteo Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Tumbarello è imputato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il medico, che si trova ai domiciliari dopo essere stato in carcere per otto mesi circa, era stato arrestato un mese dopo la cattura di Messina Denaro. Per la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, il professionista avrebbe avuto in cura Messina Denaro sapendo che si presentava con l’identità del geometra Andrea Bonafede, suo favoreggiatore e già condannato. Il pm aveva chiesto per lui 18 anni di carcere.

Con la condanna del dottore salgono a 14 le persone condannate a vario titolo, dall’arresto del capomafia, per averne protetto la latitanza. Finito in manette il 7 febbraio del 2023, pochi giorni dopo la cattura del padrino di Castelvetrano, Tumbarello per oltre due anni ha avuto in cura il padrino, è stato il primo a diagnosticargli il tumore che lo ha poi ucciso e gli ha prescritto più di un centinaio di farmaci e analisi mediche intestate al geometra Andrea Bonafede, assistito del medico che aveva prestato nome e documenti al boss e che in realtà godeva di ottima salute, sapendo perfettamente di avere davanti Matteo Messina Denaro.

Scarcerato e posto ai domiciliari per l’età (l’imputato è ultrasettantenne) sarebbe stato protagonista – scrisse il gip che dispose la misura cautelare – “di un rapporto ben più risalente (sino agli anni Novanta del secolo scorso) e diverso da quello più strettamente professionale con Messina Denaro”.

Il nome del dottore spunta, infatti, in una vecchia indagine sull’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino, già condannato per traffico di droga e morto poi di Covid. Vaccarino, massone, amico della famiglia del boss, si rivolse proprio al medico per organizzare un incontro con Salvatore Messina Denaro, fratello dell’ex latitante e mafioso di spicco.

Il medico, per cui i pm avevano chiesto la condanna a 18 anni, si è difeso sostenendo di essere stato convinto che il paziente fosse Bonafede e di non aver avuto idea che il malato reale fosse il latitante. Il geometra, nel racconto dell’imputato, avrebbe detto al dottore di non volersi presentare allo studio per farsi visitare per evitare che si sapesse della sua grave patologia. Di fatto, quindi, Tumbarello non avrebbe mai incontrato il paziente negli ultimi anni.

© Riproduzione riservata