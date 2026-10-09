Il Messaggero: Autunno in Sicilia? C’è la mostra di Giorgio de Chirico, superstar a Scicli

Scicli – Il Messaggero, quotidiano romano, indica scicli come meta per trascorrere la vacanza d’autunno in Sicilia. Il motivo? la mostra di Giorgio de Chirico al MACc, Museo d’arte contemporanea del Carmine.

“de Chirico superstar

Fino al 1 novembre, il MACC Museo d’Arte Contemporanea del Carmine di Scicli ospita “Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica”. Circa 50 opere del maestro sono poste in relazione con le fotografie di Giovanni Chiaramonte, Giuseppe Leone, Pino Ninfa e Armando Rotoletti, in un percorso che richiama le piazze, le architetture barocche e le atmosfere sospese del Val di Noto. La visita alla mostra può proseguire tra le chiese e i palazzi di Scicli, oppure estendersi a Modica, Ragusa e agli altri centri barocchi del territorio”, scrive Il Messaggero.

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