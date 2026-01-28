Il meteo fa paura: nuove mareggiate in Sicilia con onde di 5 metri

Durerà almeno per tutto il weekend il maltempo che da giorni sta colpendo tutta l’Italia. E non è escluso che il periodo piovoso duri due settimane. Secondo i meteorologi, da giovedì le precipitazioni diventeranno più frequenti al Sud, in Sicilia sarà colpita la zona nord. A essere minacciate dal maltempo saranno in particolare le isole maggiori e la Calabria.

A causa dei venti di burrasca di libeccio e maestrale, poi, ci saranno nuove mareggiate: onde fino a 4-5 metri sono attese su Sardegna occidentale e Sicilia occidentale, non sulle stesse zone già distrutte dal ciclone Harry, ma resta sempre massima allerta.

© Riproduzione riservata