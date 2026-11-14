Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di Pomodoro Datterino prodotto a Vittoria per la presenza di Salmonella

Quale è il lotto incriminato.
di Redazione
Vittoria -Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale del lotto 4406 di Pomodoro Datterino prodotto a Vittoria per la presenza di Salmonella spp..
Dettagli del prodotto richiamato
• Denominazione di vendita. Pomodoro Datterino.
• Marchio. L’Ortofrutticola F S.r.l..
• Lotto di produzione. 4406.
• Formato. Confezione da 500 grammi.
• Produttore e stabilimento. Mediterranea S.n.c. di Milanese Rosanna & C., con sede in contrada Fanello, M.O.F. Box 50, Vittoria (RG).
• Commercializzazione. L’Ortofrutticola F S.r.l., con sede a Niscemi (CL).
• Data e motivo dell’avviso. Pubblicato il 12 novembre per rischio microbiologico (rilevata Salmonella spp.).
Cosa fare
• Non consumare il prodotto. Se possiedi una confezione appartenente al lotto 4406, evita di mangiarla.
• Restituzione. Riporta la confezione al punto vendita in cui l’hai acquistata per ottenere il rimborso o la sostituzione.
© Riproduzione riservata