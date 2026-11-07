Attualità
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07/11/2026 22:08

Il Ministro Nello Musumeci: “Combatto contro due tumori”

Musumeci ha condiviso il dramma della perdita del figlio Giuseppe (venuto a mancare a 30 anni) .

di Redazione

Catania – Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, intervistato nella trasmissione Il Punto di Telecolor ha parlato di politica nazionale e del suo ruolo nel governo Meloni.
Sulle questioni regionali invece ha preferito non esprimersi: “Non mi occupo della politica regionale, ma della Sicilia, la mia terra, che è una cosa diversa. Si diceva che la Sicilia era un laboratorio politico quando ha sfornato prodotti utili all’umanità ma anche Frankenstein è uscito da un laboratorio”. 

Parlando in anteprima a Il Punto del suo libro Una vita dalla parte “sbagliata”, che verrà presentato il 18 novembre a Roma dal presidente del Senato Ignazio La Russa e dal presidente emerito della Camera dei deputati Luciano Violante, ha voluto raccontare alcuni aspetti personali della propria vita, ricordando anche quelli più dolorosi, come la perdita di un figlio di soli 30 anni, Giuseppe, e la lotta contro due tumori: “Ho avuto molto più dalla vita pubblica che da quella privata – racconta Musumeci. Però continuo ad essere ottimista, guardo al futuro e sono sostenuto dall’amore dei miei figli e dei miei nipoti”.

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