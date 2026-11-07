Il Ministro Nello Musumeci: “Combatto contro due tumori”

Catania – Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, intervistato nella trasmissione Il Punto di Telecolor ha parlato di politica nazionale e del suo ruolo nel governo Meloni.

Sulle questioni regionali invece ha preferito non esprimersi: “Non mi occupo della politica regionale, ma della Sicilia, la mia terra, che è una cosa diversa. Si diceva che la Sicilia era un laboratorio politico quando ha sfornato prodotti utili all’umanità ma anche Frankenstein è uscito da un laboratorio”.