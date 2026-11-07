Il Ministro Nello Musumeci: “Combatto contro due tumori”

Musumeci ha condiviso il dramma della perdita del figlio Giuseppe (venuto a mancare a 30 anni) .
di Redazione
Parlando in anteprima a Il Punto del suo libro Una vita dalla parte “sbagliata”, che verrà presentato il 18 novembre a Roma dal presidente del Senato Ignazio La Russa e dal presidente emerito della Camera dei deputati Luciano Violante, ha voluto raccontare alcuni aspetti personali della propria vita, ricordando anche quelli più dolorosi, come la perdita di un figlio di soli 30 anni, Giuseppe, e la lotta contro due tumori: “Ho avuto molto più dalla vita pubblica che da quella privata – racconta Musumeci. Però continuo ad essere ottimista, guardo al futuro e sono sostenuto dall’amore dei miei figli e dei miei nipoti”.
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