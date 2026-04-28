Il ministro Valditara premia il prof di Vittoria che in gita a Praga ha salvato gli studenti dopo il malore dell’autista

Roma – Durante una gita scolastica a Praga, lo scorso 15 aprile, hanno messo in sicurezza il bus su cui viaggiavano gli studenti dopo un malore dell’autista. Il vittoriese Domenico Lucifora, Miriam Morsani e Federica Verzaro, docenti del liceo scientifico statale “Claudio Cavalleri” di Parabiago, nel Milanese, hanno ricevuto oggi un attestato di merito dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha fatto visita all’istituto scolastico.

“Vorrei partire da una riflessione di carattere generale. Noi dobbiamo riscoprire la positività, l’entusiasmo, la voglia di futuro, la narrazione del bene – afferma Valditara -. Dobbiamo contrastare la tendenza all’isolamento, alla sfiducia, al pessimismo. La scuola deve essere capace di trasmettere entusiasmo e coinvolgere i talenti, valorizzandoli anche attraverso una personalizzazione della didattica: per questo ho introdotto la figura del docente tutor”.

“Complimenti a voi”, ha sottolineato Valditara rivolgendosi ai tre docenti destinatari dell’attestato, “per ciò che avete fatto. Qualche settimana fa ho istituito una medaglia al merito per un ragazzo che aveva salvato la sua professoressa da un compagno che l’aveva aggredita con un coltello. Dobbiamo valorizzare questi comportamenti positivi: quel ragazzo ha agito in quel modo perché sapeva di avere dietro di sé tutti gli altri”.

“Quello che voi avete fatto deve essere fatto conoscere a tutti. La scuola è bella, è straordinaria. Vedo tanta luce negli occhi, tanto talento che attende di essere valorizzato. Ma serve una narrazione positiva, che metta al centro la persona degli studenti: è il messaggio che lanciamo a 80 anni dalla nascita dell’Assemblea Costituente”.

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