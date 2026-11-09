Condividi "Il mio grazie ai reparti di Ortopedia e traumatologia e Anestesia e rianimazione del Maggiore di Modica" sui social

Modica – Alla cortese attenzione della redazione di RagusaNews,

Desidero esprimere un accorato e sincero ringraziamento a tutto il team e le equipe operanti presso i reparti di Ortopedia e traumatologia e Anestesia e rianimazione dell’ Ospedale “Nino Baglieri- Maggiore” di Modica.

Reduce da un infortunio traumatico avvenuto fuori regione, sono stata prontamente accolta, visitata, monitorata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico col cuore, il sorriso e mettendo in campo tutte la professionalità e competenze del campo.

Anche di fronte a step chirurgici non semplici compresa una trasfusione io e i miei familiari siamo stati informati, rincuorati e mai lasciati da soli.

Un ulteriore plauso agli ulteriori medici, infermieri Osa, Oss, ausiliari che nei miei giorni di degenza e soprattutto durante una notte non facile post intervento ha saputo accogliere e alleviare il mio dolore che a volte fa straparlare e perdere la lucidita’

Ho già “sperimentato” la realtà del nostro nosocomio modicano sempre con note positive ma è la prima volta che desidero espormi e condividere pubblicamente il mio vissuto.

Personalmente, mi attende un percorso di convalescenza e riabilitazione graduale e non necessariamente celere, ma mi rassicura l’essere stata affidata in buone mani….ora e nel prossimo futuro.

Scrivere questo breve contributo di ringraziamento può sembrare un gesto banale o pretestuoso, ma almeno per me non lo è. Mi auspico possa testimoniare quanto anche nella nostra isola( e per fortuna !) esistano realtà sanitarie e assistenziali in cui le persone sono davvero al centro del percorso di cura con le loro storie,umanità e fragilità e non trattate cone utenti, clienti, o peggio solo alla stregua di numeri.

Lascio questa mia breve testimonianza per confortare chi si appresta ad affrontare ( o già sta affrontando) un percorso di ricovero con i mille timori e angosce conseguenti …e per trasmettere la speranza che anche in Sicilia si possa costruire una sanità al tempo stesso efficace ed umana!

Cordiali saluti

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