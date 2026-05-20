Il mio grazie al reparto di Otorino a Modica

Modica – Alla cortese attenzione del Direttore,

desidero affidare al Suo giornale un sentito messaggio di gratitudine nei confronti del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, una realtà sanitaria che rappresenta un autentico motivo di orgoglio per il nostro territorio.

Nei mesi scorsi ho affrontato un momento particolarmente delicato della mia vita, essendo stata sottoposta a un intervento chirurgico per una patologia tumorale. In quell’occasione ho avuto modo di conoscere da vicino non solo l’elevata professionalità del personale medico, infermieristico e ausiliario, ma anche una straordinaria umanità, fatta di attenzione, ascolto e vicinanza.

Desidero esprimere la mia più profonda riconoscenza al dottor Mario Lentini, direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, per la competenza, la dedizione e la grande capacità professionale con cui guida il reparto. Un ringraziamento particolare va anche al coordinatore dottor Paolo Buscema, figura di grande spessore umano e professionale, sempre presente con disponibilità, sensibilità e attenzione verso i pazienti.

Questa mia personale storia, testimonia l’esistenza di reparti d’eccellenza che lavorano ogni giorno con sacrificio e risultati concreti.

A tutto il reparto va il mio grazie più sincero. Per chi affronta la malattia, incontrare professionisti così preparati e umanamente vicini significa trovare non solo cure, ma anche speranza e forza per guardare avanti.

Con profonda riconoscenza,

G.A.

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