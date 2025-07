Condividi "Il mio viaggio in treno da Palermo a Ragusa, in parte col bus, durato 5 ore" sui social

Ragusa – Gentile redazione,

vi scrivo per segnalare un episodio avvenuto due giorni fa ma che purtroppo non si configura come caso isolato ma come prassi. Scrivo non tanto per lamentarmi (arte in cui i Siciliani siamo maestri, ammettiamolo) ma per avvertire altri eventuali malcapitati e soprattutto per suggerire una riflessione che coinvolga chiunque sia interessato al turismo della provincia.

Spostarsi in treno da Palermo a Vittoria (225km in auto): 5ore. Spostarsi in treno da Milano a Roma (quasi 600km in auto): 3ore e 15minuti.

Trenitalia mi vende alla macchinetta in stazione alle ore 15.07 un biglietto Palermo-Vittoria indicando il cambio a Caltanissetta Xirbi (fattibile, in 10 minuti si cambia facilmente binario in una stazione che ne ha solo 4). Saliti sul secondo treno però dopo 8 minuti si arriva a Caltanissetta centrale, dove i passeggeri (ignari fino a quel momento) siamo stati costretti a scendere, uscire dalla stazione, aspettare 20 minuti in piedi sotto il sole e salire su un pullman -gentilmente offerto dalle Ferrovie dello Stato- che percorre lo stesso tragitto del treno con relative fermate alle varie stazioni. Autista molto bravo alla guida e decisamente gentile ma palesemente convocato e chiamato alle armi, ovvero a effettuare questo giro assurdo, all’ultimo momento. Motivo per cui non ricordava bene la strada per raggiungere le varie stazioni. Almeno un paio sono quindi state superate e, grazie alle indicazioni dei passeggeri, raggiunte facendo una deviazione. Arrivo a Vittoria con 1h15min di ritardo.

A Caltanissetta centrale ci è stato riferito che c’era appena stato un guasto sulla linea ferroviaria e che fino a fine mese probabilmente non verrà ripristinata. Tuttavia, facendo una simulazione di acquisto per l’indomani sull’app ufficiale di Trenitalia (allego screenshot), non si riscontrava alcun problema e non si faceva alcun accenno a questo secondo cambio e al pullman. Alcuni passeggeri confermano che, anche acquistando il biglietto sull’app, non era segnalato il problema fino ad acquisto avvenuto. Ovvero, prima mi vendi un biglietto a certe condizioni e solo dopo che l’ho comprato mi segnali che c’è un problema notevole?!

Vorrei solo ricordare che per anni abbiamo aspettato che venisse ripristinata questa tratta e sul sito compariva come unica possibilità questa dei 2cambi +2mezzi (2 treni e 1pullman). Chiaramente conveniva prendere il pullman fin dall’inizio, senza cambi e senza acrobazie coi bagagli. Finalmente viene riaperta ma dopo pochi mesi tutto compie prima. Questo, nonostante qualcuno (anche qui sul vostro giornale https://www.ragusanews.com/lettere-in-redazione-treno-ragusa-palermo-i-disagi-sono-dovuti-a-lavori-e-finiranno-a-settembre-159810/) avesse assicurato a noi pendolari che a settembre sarebbe tornato tutto in funzione. Correva il 2022, di quale settembre parlava?

Tutto questo avviene nella seconda metà di luglio, il mese turistico per eccellenza, come unica alternativa al pullman Ast che impiega più di 3 ore per Palermo-Vittoria, con la condizione delle strade che tutti noi ben conosciamo.

Vedo che da lunedì sui canali Trenitalia non compare più alcuna tratta Palermo-Modica: meglio, almeno evitiamo la presa in giro e la brutta figura e possiamo serenamente tornare a dormire con la nostra testa sotto la sabbia. Quella delle bandiere blu, mi raccomando. I turisti accorrano, come non si sa.

