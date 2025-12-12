Il modicano Salvatore Fazzino nuovo questore di Ragusa

Ragusa – Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto un avvicendamento ai vertici della Questura di Ragusa. Il Salvatore Fazzino, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, lascia la Questura di Enna per assumere l’incarico di Questore nel capoluogo ibleo.

Nato a Modica il 31 maggio 1966 (è di Frigintini) Fazzino è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università degli Studi di Catania. Il nuovo Questore di Ragusa è entrato in Polizia nel 1985.

L’ultimo incarico, prima dell’arrivo a Ragusa, è stato quello di Questore di Enna, funzione che ricopriva dal 1° marzo 2024.

Il Questore uscente Marco Giambra passa alla direzione della Questura di Caltanissetta.

