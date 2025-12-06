Il Museo Macc di Scicli aperto lunedì 8 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio 2026

Scicli – Il Museo d’arte contemporanea Macc di Scicli resterà aperto lunedì 8 dicembre, lunedì 29 dicembre e lunedì 5 gennaio 2026. Sarà chiuso il 25 dicembre. È in corso, fino al 7 gennaio, la mostra L’Opera delle formiche di Emilio Isgrò.

E a tale proposito la cooperativa Agire, insieme all’Archivio Isgrò, promuove per il periodo natalizio la Gift Card, con cui è possibile regalare un ingresso gratuito a chi si vuole bene. Un regalo in cultura.

Il costo è di 6 euro se donata a residenti a Scicli o over 65, e di 12 euro per tutti gli altri.

© Riproduzione riservata