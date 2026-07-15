Lettere in redazione
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15/07/2026 14:59

Il negozio di abbigliamento Serpy di Vittoria riapre il 17 luglio

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

di Lettera firmata

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Vittoria –  Spett.le Direttore,

con la presente chiediamo la rettifica dell’articolo pubblicato dalla Vostra testata relativo all’incendio verificatosi presso il negozio Serpy.

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L’articolo contiene alcune affermazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti e che rischiano di fornire ai lettori un quadro non veritiero della situazione.

In particolare, è inesatto affermare che il negozio abbia subito ingenti danni. I danni sono limitati alla porta d’ingresso e all’insegna del negozio. Sono già in corso gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza necessari per consentire la ripresa dell’attività.

Desideriamo inoltre informare la cittadinanza e i nostri clienti che stiamo lavorando con il massimo impegno per completare le riparazioni e che il negozio riaprirà regolarmente venerdì 17/07 dalle ore 16:00.

Chiediamo pertanto alla Vostra testata di collaborare alla corretta informazione, pubblicando la presente rettifica e dando adeguato risalto alla notizia della riapertura dell’attività nella giornata di venerdì, affinché venga restituita ai lettori una rappresentazione fedele della situazione.

Ringraziamo per l’attenzione e confidiamo nella Vostra collaborazione, nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e veridicità dell’informazione.

Cordiali saluti.

© Riproduzione riservata

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