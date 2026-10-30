Condividi "Il nostro grazie al personale del reparto e del blocco operatorio di Ortopedia e Traumatologia del Maggiore di Modica" sui social

Modica – Gentilissimi,

con questa lettera desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti i professionisti che si sono presi cura della nostra mamma Lina durante il suo percorso presso il reparto e il blocco operatorio di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

Pur risiedendo a Canicattì, in provincia di Agrigento, abbiamo scelto di affidarci all’Ortopedia dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica per la fiducia riposta nella professionalità del Dott. Osvaldo Azzaro e della sua équipe. Una scelta consapevole, che l’esperienza vissuta ha pienamente confermato: la distanza da casa è stata accompagnata dalla serenità di sentirci accolti e seguiti con competenza, attenzione e umanità.

La nostra mamma, paziente oncologica, ha affrontato questo delicato momento della propria vita anche in relazione a una problematica pregressa all’anca. Alla fragilità fisica si accompagnavano le preoccupazioni e il comprensibile timore di chi deve affrontare un ulteriore percorso di cura, portando già con sé il peso di una malattia importante.

In questa situazione abbiamo incontrato persone capaci di affiancare alla competenza professionale un’umanità autentica. La nostra mamma è stata accolta come una persona, con la sua storia, le sue paure e la sua dignità. Per lei, e per noi familiari, sentirci ascoltati e accompagnati ha avuto un valore immenso.

Un ringraziamento particolare desideriamo rivolgerlo al Direttore dell’Unità Operativa, Dott. Osvaldo Azzaro, del quale abbiamo apprezzato la professionalità, l’attenzione, la precisione e la meticolosità, unite a una sensibilità umana che ha saputo trasmetterci fiducia. Nel suo modo di seguire nostra madre abbiamo riconosciuto una presenza attenta e responsabile, capace di considerare la delicatezza della sua condizione e di farci sentire sostenuti.

Desideriamo sottolineare anche il valore della sua guida nella gestione del reparto e delle attività ortopediche del blocco operatorio. Per quanto abbiamo potuto vivere e osservare, la cura dei dettagli, il coordinamento del lavoro e l’attenzione alla persona hanno rappresentato elementi concreti della qualità dell’assistenza ricevuta. Una guida autorevole e al tempo stesso umana si riconosce anche nella capacità di promuovere un lavoro di squadra in cui il paziente si senta protetto e affidato a mani competenti. È questa la sensazione che abbiamo portato con noi.

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento anche al Direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione, Dott. Rosario Trombadore, per la disponibilità dimostrata. Un grazie particolare al Dott. Loris Gruppuso, che ha seguito con attenzione e scrupolosità il percorso intraoperatorio e postoperatorio della nostra mamma, offrendole un’assistenza accurata in fasi particolarmente delicate del suo percorso di cura.La nostra riconoscenza si estende a tutti i medici ortopedici, al Dott. Giuseppe Cannella, coordinatore infermieristico del blocco operatorio di Ortopedia e Traumatologia, e al Dott. Giuseppe Donzella, coordinatore infermieristico del reparto di Ortopedia e Traumatologia, a tutta l’équipe infermieristica, agli operatori sociosanitari e al personale ausiliario del reparto e del blocco operatorio di Ortopedia e Traumatologia. Ciascuno, nel proprio ruolo, ha contribuito a rendere più affrontabile un’esperienza difficile, attraverso la preparazione, la disponibilità e il rispetto dimostrati.

Nel vissuto di un paziente e della sua famiglia, anche i gesti quotidiani lasciano un segno: una parola rassicurante, la pazienza nell’ascoltare, la delicatezza nell’assistenza, l’attenzione a un bisogno. Sono gesti che restituiscono serenità e che danno un significato profondo alla parola “cura”.

Riteniamo importante portare questa testimonianza all’attenzione della Direzione Generale, dell’URP e della Direzione Sanitaria, affinché l’impegno di questi professionisti riceva il giusto riconoscimento. La nostra esperienza ci ha mostrato quanto valore possa esprimere la sanità pubblica quando competenza, organizzazione e umanità si incontrano nel lavoro di ogni giorno.

Chiediamo cortesemente che questo ringraziamento venga condiviso con tutto il personale interessato, perché ciascuno possa sapere quanto il proprio contributo sia stato prezioso per nostra madre e per la nostra famiglia.

Con sincera stima e riconoscenza.

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