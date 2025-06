Il nuovo chalet a Pozzallo e la riduzione dello spazio pubblico in spiaggia

Pozzallo – Salve Ragusanews,

sono il Dr. Sammarco Mauro, vivo e lavoro a Catania e da ormai 40 anni appena posso, lascio il caos etneo e cerco di rinfrancarmi a Pozzallo, paese che ha dato i natali a mio padre, a mia suocera, paese dove mi ritrovo ad affacciarmi da casa e godere di una vista stupenda sulla spiaggia di pietre nere e sul mare a perdita d’occhio. L’estate da sempre ci vede frequentatori stabili della spiaggia libera di fronte casa, luogo di incontri rituali da decenni dove i rapporti umani si consolidano, e si gioisce nel ritrovarsi ogni anno!

Ebbene quest’anno riaprendo casa per l’estate in arrivo, affacciandomi come sempre, trovo un nuovo stabilimento balneare in costruzione che riduce gli spazi liberi di oltre il 50%, la Tenenza della Guardia di Finanza che occupa ulteriori spazi di parcheggio, creando ancor più disagi vista la cronica carenza di stalli auto sul lungomare. Mi domando: forse l’amministrazione ha perso il sacro concetto di bene pubblico? alle mie rimostranze con un uomo “pubblico” locale, mi tira fuori la triste menzogna che era la capitaneria di porto a decidere! Falso! la Capitaneria dà solo il nulla osta al comune…..peccato! sono certo che questo andazzo sarà di grave nocumento per la cittadinanza tutta e metterà a rischio il prossimo anno anche la riconferma della bandiera Blu. Per ultimo, Vi assicuro ,e dopo tanti anni ne ho certezza, che mai, ripeto mai neanche il 15 agosto ho visto i lidi affollati e al completo!

Peccato Sig. Sindaco , intanto però anche noi pozzallesi estivi paghiamo le tasse, eccome!

FTO

Dr. Sammarco Mauro

